В Амурской области родственникам военнослужащих разъяснили, как отправлять почту в зону СВО

Каждая воинская часть, в которой проходят службу военнослужащие, прикреплена к подразделениям фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ.

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В Амурской области родственники военнослужащих смогут отправить письмо военнослужащим, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции России на Украине. Это можно сделать через ближайшее отделение «Почты России». Адрес следующий: «103400, город Москва-400, номер воинской части».

В частности, сотрудники военного комиссариата в Белогорске подробно разъясняют родственникам военнослужащих, как отправить почту. Им для уточнения номера воинской части можно позвонить в военкомат или прийти с необходимыми документами. Сотрудники военного комиссариата все выяснят в короткие сроки и расскажут, как правильно подписать конверт и отправить письмо.

Также адреса воинских частей можно узнать от самих военнослужащих или в военных комиссариатах по месту призыва.

Через ближайшие отделения «Почты России» родственники военнослужащих также могут отправлять посылки.

В свою очередь, военнослужащие тоже имеют возможность отправить личные письма домой. Для этого они обеспечиваются почтовыми конвертами и письменными принадлежностями.

Каждая воинская часть, в которой проходят службу военнослужащие, прикреплена к подразделениям фельдъегерско-почтовой связи Вооруженных сил России. Сеть ФПС обеспечивает доставку почтовых отправлений в подразделения, в которых военнослужащие выполняют задачи.

Стоит отметить, что в связи со спецификой функционирования военной почты отследить письмо привычным методом - через сеть интернет - не представляется возможным.

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Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов