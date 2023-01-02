Цаликов исполнил мечту девочки из Подмосковья о подарке отцу в зону СВО

В своем желании Анна просила передать ее отцу, который сейчас находится в зоне специальной военной операции, домашнее варенье и связанные своими руками шерстяные носки.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Первый заместитель министра обороны Российской Федерации Руслан Цаликов принял участие в новогодней благотворительной акции «Елка желаний». Так, представитель российского оборонного ведомства исполнил мечту девочки Анны из Подмосковья.

В своем желании Анна просила передать ее отцу, который сейчас находится в зоне проведения специальной военной операции, домашнее варенье и связанные своими руками шерстяные носки. Новогодняя посылка с подарками была доставлена на передовую и передана отцу Анны. Также ему передали записанное его семьей новогоднее видеопоздравление. Вместе с тем военнослужащий смог пообщаться со своими родными по телефону.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках акции «Елка желаний» исполнил желание мальчика из Москвы Максима Кузнецова, который мечтал побывать внутри подводной лодки. Мальчик отправился на экскурсию внутри 90-метровой дизельной подлодки Б-396 «Новосибирский комсомолец», которая представляет собой экспонат Музея истории Военно-морского флота России.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.