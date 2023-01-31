МВФ улучшил экономический прогноз России на 2023 год

Рост составит 0,3 процента, в то время как в 2024 году этот показатель уже составит 2,1 процента.

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Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал улучшение экономики России на 2023 и 2024 годы. В частности, в 2023 году ожидается ее рост на 0,3 процента внутреннего валового продукта. В 2024 году этот показатель уже составит 2,1 процента.

Для сравнения: экономический рост США экспертами МВФ в 2023 году ожидается на отметке 1,4 процента, в Германии - 0,1, в Великобритании - минус 0,6 процента. Китай и Индия продемонстрируют существенный экономический рост - 5,2 и 6,1 процентов соответственно.

В 2024 году в вышеупомянутых странах экономическая динамика прогнозируется следующим образом: в США - 1,0, в Германии - 1,4, в Великобритании - 0,9, в Китае - 4,5, в Индии - 6,8 процентов соответственно.

Немногим ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия засекречивает данные об экономической ситуации в стране. Он объяснил это гибридной и экономической войной, проводимой против России. Песков добавил, что «все, кому необходимо знать, все, кто участвует в процессе разработки экономической политики, имеют доступ ко всему диапазону данных, статистики и так далее».