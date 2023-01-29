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Песков заявил, что Россия засекречивает данные об экономической ситуации в стране

Максим Крюков
12:21 29.01.2023
Представитель Кремля объяснил это ведением гибридной войны со стороны коллективного Запада.
Песков заявил, что Россия засекречивает данные об экономической ситуации в стране
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что гибридная война, которую ведут западные страны против России, вынуждает Москву засекречивать информацию об экономической политике страны.

«Ведется гибридная война против России, а также экономическая война. Поэтому в таких условиях совершенно естественно, что мы засекречиваем эти данные. Все, кому необходимо знать, все, кто участвует в процессе разработки экономической политики, имеют доступ ко всему диапазону данных, статистики и так далее», - передает его слова деловая газета Financial Times.

Как утверждает издание, российские власти якобы обсуждают, нужно ли раскрывать больше сведений о ситуации в экономической сфере в России.

Ранее в Министерстве иностранных дел России сообщили, что Соединенные Штаты Америки недвусмысленно заявили о стремлении нанести Российской Федерации стратегическое поражение. В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что против РФ ведется гибридная война, а рассуждения о красных линиях ушли в прошлое из-за политики, которую проводит Вашингтон.

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