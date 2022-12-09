Шойгу заявил, что Россия готова расширять сферы военного взаимодействия с Казахстаном

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Россия готова расширять сферы взаимодействия в военной области с Казахстаном, заявил глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу на встрече со своим казахстанским коллегой Русланом Жаксылыковым 9 декабря.

«Мы готовы расширять сферы взаимодействия, увеличивать количество мероприятий и делиться с казахстанскими друзьями опытом во всех аспектах деятельности вооруженных сил», - сказал он на полях заседания глав оборонных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества и Содружества Независимых Государств, которое проходит сегодня в Москве.

Шойгу уточнил, что приоритетными направлениями работы двух ведомств являются совместная оперативная и боевая учеба, развитие единой региональной системы ПВО, военно-техническое сотрудничество, подготовка кадров и обеспечение функционирования российских испытательных полигонов на территории Казахстана.

Российский министр подчеркнул, что Астана является стратегическим союзником и партнером Москвы. Взаимодействие двух стран в военной сфере связано с обеспечением стабильности в Центрально-Азиатском регионе, добавил Шойгу. В ходе встречи был подписан план сотрудничества оборонных ведомств России и Казахстана на следующий год.

Также на заседании Шойгу заявил об особом значении содействия в повышении потенциала войск Армении. В ходе встречи с со своим армянским коллегой Суреном Папикяном он подчеркнул, что Ереван является союзником Москвы по ОДКБ и ключевым стратегическим партнером в Закавказье.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов