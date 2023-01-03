Верховная рада удалила запись о дне рождения Бандеры из Twitter

Ранее Верховная рада опубликовала в Twitter информацию о 114-й годовщине со дня рождения Бандеры с фотографией главы МО Украины на фоне портрета лидера украинских националистов.

© Фото: Ukrainian Presidential Press Off, Keystone Press Agency, Globallookpress

Запись о дне рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры удалили из официального аккаунта в Twitter Верховной рады Украины.

Как передает РИА Новости, Верховная рада Украины опубликовала в Twitter информацию о 114-й годовщине со дня рождения Бандеры и сопроводила текст фотографией министра обороны Украины Валерия Залужного на фоне портрета лидера украинских националистов Степана Бандеры.

Затем запись о дне рождения Бандеры исчезла из аккаунта Верховной рады.

Ранее в Винницкой области Украины были переименовали улицы Степана Бандеры и Галицкой армии. Соответствующие документы о переименовании улицы Степана Бандеры в улицу Логанскую, а улицу Галицкой армии - в Козацкую были размещены на сайте Тывровской администрации.