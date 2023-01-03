МО: ВС РФ уничтожили две пусковые установки РСЗО HIMARS, из которых велись обстрелы ДНР

Согласно заявлению Минобороны, ВС РФ уничтожили две РСЗО HIMARS в ходе контрбатарейной борьбы в районе города Краматорск.

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Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили две пусковые установки РСЗО HIMARS, из которых велись обстрелы Донецкой Народной республики. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В ходе контрбатарейной борьбы в районе города Краматорск вскрыты позиции и уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня "HIMARS" производства США, из которых велись обстрелы населенных пунктов Донецкой народной республики», - заявил представитель МО РФ.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявило об уничтожении 67 артиллерийских подразделений, живой силы и военной техники украинских националистов в 92-х районах. Согласно заявлению Минобороны, позиции украинских боевиков были поражены ракетными войсками и артиллерией Вооруженных сил России.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов