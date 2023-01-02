МО: ВС РФ поразили 67 артиллерийских подразделений, живую силу и военную технику ВСУ в 92-х районах

Согласно заявлению Минобороны, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразила позиции украинских боевиков в 92-х районах.

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Вооруженные силы поразили 67 артиллерийских подразделений, живую силу и военную технику украинских националистов в 92-х районах. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации поражены 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 92-х районах», - заявил представитель МО РФ.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявило, что ПВО РФ за сутки сбила 15 украинских беспилотных летательных аппаратов. Дроны, в том числе, сбиты над Белгородской областью и полуостровом Крым.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов