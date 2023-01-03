МО РФ: в районе Дружковки уничтожены установки HIMARS и РСЗО Vampire

Также уничтожено 800 реактивных снарядов к системам залпового огня, шесть автомобилей и до 120 украинских военнослужащих.

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Российские Вооруженные силы нанесли ракетные и авиационные удары по скоплению украинской военной техники в районе железнодорожной станции Дружковка. В результате были уничтожены пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS и боевые машины реактивных систем залпового огня RM-70 Vampire. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«В результате ракетного и авиационного ударов по скоплению военной техники в районе железнодорожной станции Дружковка в Донецкой народной республике уничтожены: две пусковые установки реактивных систем залпового огня «HIMARS» производства США; четыре боевые машины реактивных систем залпового огня RM-70 Vampire чешского производства; более 800 реактивных снарядов к системам залпового огня; шесть автомобилей, а также до 120 украинских военнослужащих», - заявил Конашенков.

Тем временем российские средства противовоздушной обороны перехватили девять украинских ракет HIMARS в небе над Луганской Народной республикой и Херсонской областью. Также были сбиты 13 беспилотных летательных аппаратов над Луганской и Донецкой народными республиками, а также над Запорожской областью.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов