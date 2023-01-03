ПВО РФ перехватили девять ракет HIMARS над ЛНР и Херсонской областью

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Российские средства противовоздушной обороны перехватили девять украинских ракет HIMARS в небе над Луганской Народной республикой и Херсонской областью. Также были сбиты 13 беспилотных летательных аппаратов над Луганской и Донецкой народными республиками, а также над Запорожской областью. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Свистуновка, Червонопоповка Луганской народной республики, Кирилловка Донецкой народной республики, Трудовое и Бердянск Запорожской области. Кроме того, перехвачены девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Червонопоповка Луганской народной республики и Новая Каховка Херсонской области», - заявил Конашенков.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении вражеской боевой машины РСЗО HIMARS. Система располагалась в районе Константиновки Донецкой Народной Республики.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов