МО РФ: ВКС России уничтожили более 130 иностранных наемников в районах Масляковки и Краматорска ДНР

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Военно-космические силы России уничтожили более 130-ти иностранных наемников в районах Масляковки и Краматорска Донецкой Народной Республики. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений «иностранного легиона» в районах населенных пунктов Масляковка и города Краматорск Донецкой народной республики уничтожено более 130-ти иностранных наемников», - заявил представитель МО РФ.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявило об уничтожении 67 артиллерийских подразделений, живой силы и военной техники украинских националистов в 92-х районах. Согласно заявлению Минобороны, позиции украинских боевиков были поражены ракетными войсками и артиллерией ВС РФ.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов