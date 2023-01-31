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Метеоусловия не имеют значения: кадры боевого дежурства экипажей Су-34 в зоне СВО

06:00 31.01.2023
Летчики круглосуточно прикрывают подразделения ВС России в зоне проведения спецоперации.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Кадры полетов экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России в ходе специальной военной операции показало Минобороны России. Экипажи круглосуточно несут боевое дежурство на аэродромах базирования.

Летчики Воздушно-космических сил России патрулируют и прикрывают действия подразделений Вооруженных Сил РФ при любых метеорологических условиях в любое время суток.

Су-34 выполняют боевые вылеты, имея на борту ракетное вооружение различного класса.

В конце 2022 года авиастроители передали Минобороны РФ новые самолеты пятого поколения Су-57. Самолет обладает сверхманевренностью, малозаметен, может обнаруживать врага на больших расстояниях. В планере широко применяются композиционные материалы. На борту находится новейшее оборудование.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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