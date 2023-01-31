Метеоусловия не имеют значения: кадры боевого дежурства экипажей Су-34 в зоне СВО
Кадры полетов экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России в ходе специальной военной операции показало Минобороны России. Экипажи круглосуточно несут боевое дежурство на аэродромах базирования.
Летчики Воздушно-космических сил России патрулируют и прикрывают действия подразделений Вооруженных Сил РФ при любых метеорологических условиях в любое время суток.
Су-34 выполняют боевые вылеты, имея на борту ракетное вооружение различного класса.
В конце 2022 года авиастроители передали Минобороны РФ новые самолеты пятого поколения Су-57. Самолет обладает сверхманевренностью, малозаметен, может обнаруживать врага на больших расстояниях. В планере широко применяются композиционные материалы. На борту находится новейшее оборудование.
Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.