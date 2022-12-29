Армия В Минобороны России заявили об уничтожении боевой машины HIMARS на территории ДНР © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: В Минобороны России сообщили об уничтожении вражеской боевой машины РСЗО HIMARS. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. «В районе Константиновки Донецкой народной республики вскрыта позиция и уничтожена боевая машина системы залпового огня HIMARS» производства США», - заявил Конашенков. Также, по его словам, в ходе контрбатарейной борьбы за сутки были уничтожены две украинские артсистемы М777 американского производства. Это произошло в районе Кругляковки в Харьковской области. А в Северске на территории ДНР удалось уничтожить вражескую гаубицу «Мста-Б». Также были уничтожены украинские гаубицы Д-20 и Д-30 в районах населенных пунктов Ивановка (ДНР) и Орехов (Запорожская область). Экспертное мнение и аналитика