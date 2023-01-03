Фальков заявил о создании в РФ молодежных лабораторий по приоритетным направлениям

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В России открывают научные лаборатории, которые ориентированы на работы по важнейшим направлениям технологического развития страны - в том числе и микроэлектронике. Возглавлять эти лаборатории будут талантливые молодые специалисты. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«У нас есть задача - создать 900 лабораторий до 2024 года. 500 мы создали - вы нам определили, порекомендовали и поручили посмотреть повнимательнее. И мы ускорились, в прошлом году 240 создали. Причем мы сделали их, исходя из тех приоритетов, которые вы определили, – важнейшие инновационные проекты», - заявил Фальков.

Министр отметил, что среди созданных - 35 лабораторий по новым направлениям медицины. Лаборатории создаются во всех федеральных округах - больше всего в Сибирском.

В мае Фальков заявил, что Россия будет формировать свою систему подготовки кадров в системе высшего образования. Он также призвал относиться к Болонской системе как к «прожитому этапу».