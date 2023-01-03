В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Фальков заявил о создании в РФ молодежных лабораторий по приоритетным направлениям

Алексей Курильченко
13:12 03.01.2023
До 2024 года планируется создать в России 900 лабораторий.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ
Читайте нас на:

В России открывают научные лаборатории, которые ориентированы на работы по важнейшим направлениям технологического развития страны - в том числе и микроэлектронике. Возглавлять эти лаборатории будут талантливые молодые специалисты. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«У нас есть задача - создать 900 лабораторий до 2024 года. 500 мы создали - вы нам определили, порекомендовали и поручили посмотреть повнимательнее. И мы ускорились, в прошлом году 240 создали. Причем мы сделали их, исходя из тех приоритетов, которые вы определили, – важнейшие инновационные проекты», - заявил Фальков.

Министр отметил, что среди созданных - 35 лабораторий по новым направлениям медицины. Лаборатории создаются во всех федеральных округах - больше всего в Сибирском.

В мае Фальков заявил, что Россия будет формировать свою систему подготовки кадров в системе высшего образования. Он также призвал относиться к Болонской системе как к «прожитому этапу».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:18 В стране и мире
Ледяной дождь надвигается на Москву
12:00 Армия
Видео
Замминистра обороны Евкуров исполнил желание мальчика из Наро-Фоминска в рамках «Елки желаний»
10:43 В стране и мире
Правительство поддержало льготной ипотекой новые регионы России
09:15 В стране и мире
В России с 2023 года изменились правила доставки пенсий
05:01 Армия
Видео
Быть сильными, хитрыми и смелыми: чего желают дети бойцам на передовой СВО
Популярное
Видео
В память о короле: гроб с телом Пеле доставили на стадион, где состоится прощание
Видео
«Наша страна гордится вашей силой духа»: Путин поздравил участников СВО с Новым годом
Видео
Шойгу: уходящий год навсегда войдет в ратную летопись Отечества
Видео
Путин выпил шампанского с военными в штабе Южного военного округа
Видео
«Я так и знал!»: крики готовившего теракт украинского мигранта попали на видео
Видео
«Огурчиков пришлешь?»: Путин позвонил девочке из Запорожской области
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.