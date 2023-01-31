Украинские боевики лишились американских гаубиц М777 после ударов российских военных под Херсоном

Вместе с тем националисты лишились пяти бронеавтомобилей MaxxPro и HMMWV.

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Вблизи села Восточное в Херсонской области российские войска 28 января атаковали позиции 406-й отдельной артиллерийской бригады украинских националистов. Так, боевики потеряли не менее трех гаубиц М777 производства США и пять бронеавтомобилей MaxxPro и HMMWV.

«26 января на бронеавтомобилях началась переброска снарядов к гаубицам М777 406-й бригады, а на 28-е число ВСУ, предположительно, планировали перемещение самих орудий в район посёлка Солнечное в 20 км от Херсона», - сообщает RT.

Первый удар по гаубицам, подготовленным к отправке на новые позиции, нанесли беспилотники «Ланцет» и «Куб». Далее подразделения украинских боевиков попали под удар реактивной артиллерии. В результате удара артиллерийского прикрытия частично лишились подразделения 1-й отдельной бригады специального назначения, а также 128-й и 129-й бригад территориальной обороны.

Ранее в артиллерийской дуэли бойцы ВС РФ уничтожили до 20 националистов в зоне спецоперации. Расчет Валерия Капичникова смог уничтожить позиции артиллерии врага и отразить его атаку, а отделение Сергея Фролова не позволили националистам отбить ранее освобожденный поселок.