Пять человек погибли в ДТП с грузовиком и легковушкой в Кузбассе

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В Кемеровской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на трассе, выехав на встречную полосу. По данным местного МВД, погибли пять человек.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Лада Гранта" совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся навстречу грузовиком "Мерседес-Бенц Актрос», - говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по региону.

Отмечено, что смертельная авария произошла около 13:00 по местному времени в районе 30 километра автодороги «Обход города Кемерово». Для обеспечения безопасности движения на месте ДТП было организовано реверсивное движение.

Ранее шесть человек погибли в аварии с микроавтобусом в Турции. Также пять человек пострадали, в город были направлены медики.