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Внук адмирала Кузнецова рассказал о службе в танковой роте в зоне СВО

Виктория Косогляденко
Вероника Волосунова
20:58 31.01.2023
О том, что Николай внук героя Советского Союза, он никому не рассказывал. За это и его, и командира роты сослуживцы стали уважать еще больше. Традиции деда продолжает и сын Николая, который учится в военно-морском училище.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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На одном из участков Специальной военной операции боевые задачи сейчас выполняет внук легендарного адмирала Николая Кузнецова, Героя Советского Союза. Именно в честь адмирала Николая Кузнецова назван единственный авианесущий крейсер Российского флота. В отличие от деда внук выбрал Сухопутные войска, и, как убедилась Виктория Косогляденко, своё дело знает мастерски.  

Николай служит в танковой роте механиком-водителем. Свои танки сослуживцы ему полностью доверяют. Он устранит любой дефект, починит электронику - чтобы все работало, крутилось, ехало, стреляло. Проверку боем прошли десятки машин в бригаде.

«Он скромняга у нас не афишировал это, но когда узнали - с гордостью отнеслись, с кем довелось служить. Человек хороший, достойный!» - сказал механик-водитель с позывным «Черный», .

Внук знаменитого адмирала в танковой роте служит почти полгода наравне со всеми - никаких поблажек и привилегий. Военнослужащий с позывным «Медведь» добавил, что «личный состав больше уважает командира который не смотрит на фамилии».

Николай Кузнецов не боится никакой работы и вносит свой вклад в общую победу по стопам своего деда. Именно от него он унаследовал важные понятия - долга и совести.

«Не только фамилия, но и сознание. Накладывали отпечаток. Как откосить. Нет. Надо значит надо. Вопросов не было», - рассказал внук знаменитого адмирала.

© ТРК«ЗВЕЗДА»

Самый младший из Кузнецовых, уже правнук, учится в военно-морском училище и сдаёт экзамены, продолжая традиции прадеда. И отец, и сын  стараются - один в зоне проведения специальной военной операции, другой в учебе - чтобы быть достойными носить фамилию легендарного флотоводца.

Ранее стало известно, что в артиллерийской дуэли бойцы ВС РФ уничтожили до 20 националистов в зоне спецоперации. Расчет Валерия Капичникова смог уничтожить позиции артиллерии врага и отразить его атаку, отделение Сергея Фролова не позволили националистам отбить ранее освобожденный поселок.

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