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Пушилин сообщил о нескольких эшелонированных линиях обороны боевиков в Артемовске

Елизавета Потейчук
18:55 31.01.2023
Врио главы ДНР подчеркнул, что Артемовск имеет для Украины особое значение.
Пушилин сообщил о нескольких эшелонированных линиях обороны боевиков в Артемовске
© Фото: РИА Новости
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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что украинские боевики выстроили несколько эшелонированных линий обороны в Артемовске. Глава ДНР подчеркнул, что для украинской стороны Артемовск имеет особое значение.

«Такое большое внимание к Артемовску связано, по моему мнению, с таким большим символизмом, которое они придали сами же своими усилиями этому населенному пункту с помощью средств массовой информации, равно как и Соледару», - объяснил Пушилин в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Ранее украинский командир заявил об «адских» боях и огромных потерях под Артемовском. Владимир Назаренко рассказал, что уже пять-шесть месяцев под Артемовском происходит «сущий ад».

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