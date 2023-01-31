В стране и мире Пушилин сообщил о нескольких эшелонированных линиях обороны боевиков в Артемовске Елизавета Потейчук Врио главы ДНР подчеркнул, что Артемовск имеет для Украины особое значение. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что украинские боевики выстроили несколько эшелонированных линий обороны в Артемовске. Глава ДНР подчеркнул, что для украинской стороны Артемовск имеет особое значение. «Такое большое внимание к Артемовску связано, по моему мнению, с таким большим символизмом, которое они придали сами же своими усилиями этому населенному пункту с помощью средств массовой информации, равно как и Соледару», - объяснил Пушилин в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Ранее украинский командир заявил об «адских» боях и огромных потерях под Артемовском. Владимир Назаренко рассказал, что уже пять-шесть месяцев под Артемовском происходит «сущий ад». Экспертное мнение и аналитика