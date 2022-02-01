В небе над Стамбулом был замечен зеленый метеорит

В турецком Стамбуле вечером в понедельник, 31 января, в небе было замечено необычное явление. Проезжающие по дороге автомобилисты смогли увидеть пролетающий светящийся объект. Он испускал зеленоватое свечение и оставлял в воздухе небольшой хвост.

В комментарии к видео пользователь написал, что «на третьей секунде верх зеленый, а хвост - золотисто-желтый».

Ранее телескоп ОРИ-22 итальянского Института прикладной математики имени М.В. Келдыша снял потенциально опасный для Земли астероид. Объект получил номер 7 482. Впервые астероид обнаружили в 1994 году, его признали опасным из-за того, что его орбита пересекается с земной. Сообщалось, что «в 00.51 мск 19 января он прошел на расстоянии около двух миллионов километров от нас».