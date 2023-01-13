В Киргизии замерз берег «горячего озера» Иссык-Куль

Это произошло из-за аномальных холодов для этого региона.

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В Киргизии из-за аномальных холодов замерз берег озера Иссык-Куль. Удивительное явление для этого места заметили на северном берегу водоема, в селе Орукта. Об этом сообщает «Sputnik Кыргызстан».

Отмечается, что Иссык-Куль переводится с киргизского языка как «горячее озеро», так как оно не замерзает в зимнее время. Запасы тепла в толще воды не дают озеру покрыться льдом.

Напомним, в конце прошлого года в США из-за сильных холодов частично замерз Ниагарский водопад. Обледенела также и прилегающая к нему смотровая площадка.

Специалисты отмечают, что полностью замерзнуть водопад не сможет. Этому мешает большой движущийся поток воды.