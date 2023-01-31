Олимпиец Постригай отреагировал на решение МОК допустить спортсменов РФ к участию в соревнованиях

Спортсмен подчеркнул, что МОК желает видеть российских атлетов на Олимпиаде и делает все, чтобы спорт был вне политики.

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Решение Международного Олимпийского комитета (МОК) допустить российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях под нейтральным статусом - надежда для тех, кто отчаялся. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразил олимпийский чемпион по гребле на байдарках Юрий Постригай, назвав вердикт МОК «очень крутым».

«Мы можем показать как нация, что мы сильные, и если там WADA как-то выплескивает свою желчь, что не хочет видеть Россию - это их проблемы. МОК-то хочет видеть и делает все, чтобы спорт был вне политики, чтобы соревновались сильнейшие спортсмены», - говорит спортсмен.

Постригай также отметил важность решения МОК и для подрастающего поколения спортсменов, которые могут выходить на международную арену соревноваться с представителями других стран, набирая форму.

Напомним, 25 января стало известно, что исполком МОК выступил за возвращение спортсменов России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях, но при двух условиях - только в нейтральном статусе и без спортсменов, которые активно поддерживали спецоперацию на Украине.