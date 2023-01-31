Представитель Киркорова Успенская опровергла сообщения о госпитализации его отца

По словам Екатерины Успенской, Бедрос Киркоров в настоящее время находится дома.

© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Представитель Филиппа Киркорова Екатерина Успенская в беседе со «Звездой» опровергла информацию о госпитализации его отца Бедроса. Она отметила, что в настоящее время 90-летний певец находится дома.

«Он находится дома, он не в больнице», - сказала Успенская.

Напомним, Telegram-канал Mash распространил информацию о том, что певец Бедрос Киркоров якобы был госпитализирован в состоянии средней тяжести. По данным издания, врачи диагностировали ишемическую болезнь сердца и стенокардию напряжения у артиста. В числе симптомов были названы нарушения работы сердца, одышка и отеки.