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Mash: отец Киркорова госпитализирован в среднетяжелом состоянии

Елизавета Потейчук
17:17 31.01.2023
Отмечается, что медики диагностировали у 90-летнего артиста ишемическую болезнь сердца и стенокардию напряжения.
Mash: отец Киркорова госпитализирован в среднетяжелом состоянии
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
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Певец Бедрос Киркоров попал в больницу в среднетяжелом состоянии. Как сообщает Telegram-канал Mash, у отца Филиппа Киркорова диагностированы ишемическая болезнь сердца и стенокардия напряжения.

Отмечается, что у 90-летнего артиста якобы наблюдаются нарушения работы сердца, одышка и отеки. Кроме нарушений работы сердца у Бедроса Киркорова есть другие хронические заболевания. Результаты КТ выявили у артиста левостороннюю пневмонию на фоне ишемической болезни.

Напомним, в прошлом году в апреле Бедрос Киркоров был госпитализирован в реанимацию 3-го Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского. Тогда, по данным РБК, отец Филиппа Киркорова попал туда с хронической сердечной недостаточностью. Позднее Бедрос назвал причинами госпитализации кашель и давление.

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