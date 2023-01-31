Mash: отец Киркорова госпитализирован в среднетяжелом состоянии

Отмечается, что медики диагностировали у 90-летнего артиста ишемическую болезнь сердца и стенокардию напряжения.

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Певец Бедрос Киркоров попал в больницу в среднетяжелом состоянии. Как сообщает Telegram-канал Mash, у отца Филиппа Киркорова диагностированы ишемическая болезнь сердца и стенокардия напряжения.

Отмечается, что у 90-летнего артиста якобы наблюдаются нарушения работы сердца, одышка и отеки. Кроме нарушений работы сердца у Бедроса Киркорова есть другие хронические заболевания. Результаты КТ выявили у артиста левостороннюю пневмонию на фоне ишемической болезни.

Напомним, в прошлом году в апреле Бедрос Киркоров был госпитализирован в реанимацию 3-го Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского. Тогда, по данным РБК, отец Филиппа Киркорова попал туда с хронической сердечной недостаточностью. Позднее Бедрос назвал причинами госпитализации кашель и давление.