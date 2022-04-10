Бедрос Киркоров рассказал о своем состоянии после госпитализации

Ранее утверждалось, что исполнитель попал в больницу с хронической сердечной недостаточностью.

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Эстрадный певец, народный артист Российской Федерации Бедрос Киркоров в беседе со «Звездой» прокомментировал сообщения о том, что причиной его госпитализации стали тяжелые последствия коронавирусной инфекции.

«Далеко от меня коронавирус ушел. Никакого последствия коронавируса нет. Есть совсем другая причина, что я в больнице - кашель, давление», - рассказал он.

Ранее в СМИ появились сообщения, что 89-летнего артиста госпитализировали в реанимацию. Утверждалось, что исполнитель попал туда с хронической сердечной недостаточностью.

В разговоре со «Звездой» супруга Киркорова Людмила заявила, что он явился на плановое обследование, характерное для его заболевания, однако данные о тяжелом состоянии здоровья не подтвердила.