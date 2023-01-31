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Украинские боевики обстреляли Донецк четырьмя снарядами «натовского» калибра

Вероника Волосунова
17:21 31.01.2023
Всего с 00.00 за текущие сутки по ДНР было выпущено 36 снарядов калибром 155 мм.
Украинские боевики обстреляли Донецк четырьмя снарядами «натовского» калибра
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
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Петровский район Донецка оказался под обстрелом снарядами калибром 155 миллиметров со стороны украинских боевиков. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15.50 - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров», - следует из сообщения ведомства в Telegram-канале. 

Петровский район Донецка является самой западной частью столицы республики. С 2014 года после провозглашения ДНР независимости от Киева, этот участок регулярно находится под обстрелом украинских националистов.

Всего 31 января с 00.00 в украинские боевики выпустили по ДНР 36 снарядов калибром 155 мм. Артиллерию такого калибра используют страны НАТО. Соединенные Штаты ранее поставляли Украине дальнобойные гаубицы М 777, которые украинские националисты активно используют для обстрелов ДНР и ЛНР.

Ранее Марочко сообщил, что ВС РФ отразили атаку украинских диверсионно-разведывательных групп, которые пытались выбить российские подразделения со своих бывших позиций, на Краснолиманском направлении.

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