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Путин и президент Алжира в телефонном разговоре обсудили сотрудничество по ОПЕК+

Вероника Волосунова
16:50 31.01.2023
Лидеры стран подтвердили готовность к работе на мировых рынках энергоносителей.
Путин и президент Алжира в телефонном разговоре обсудили сотрудничество по ОПЕК+
© Фото: The Kremlin Moscow, Globllookpress
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Президент России Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун обсудили сотрудничество в энергетической сфере во время телефонного разговора. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Речь идет о работе на международном рынке энергоносителей в рамках ОПЕК плюс и Форума экспортеров газа. В планах на ближайшее будущее стороны согласовали активизацию контактов на различных уровнях и подготовку необходимых двусторонних документов.

«Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджидом Теббуном... Подтверждена также готовность к дальнейшей совместной работе на мировых рынках энергоносителей, в том числе в формате ОПЕК плюс и в рамках Форума стран-экспортеров газа», - следует из сообщения.

Лидеры стран добавили, что сотрудничество, которое опирается на традиции дружбы и взаимного уважения, продолжает последовательно развиваться.

В декабре 2022 года президент Алжира заявил о готовности экспортировать излишки электроэнергии в Европу. Для реализации этого проекта он предложил кабельную сеть от Алжира в Италию. 

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