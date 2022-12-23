Президент Алжира заявил о готовности экспортировать излишки электроэнергии в Европу

Для реализации этого проекта предлагается проложить кабельную сеть от Алжира в Италию.

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Алжир поддержать страны ЕС, пострадавших от энергокризиса, поставками излишками произведенной электроэнергии. Алжирский президент Абдельмаджид Теббун заявил о готовности экспорта электроэнергии в Европу. Об этом сообщило агентство Algeria Press Service

«Алжир предложил экспортировать излишки произведенной электроэнергии в Европу», - процитировало ТАСС высказывание Теббуна.

По словам алжирского лидера, для реализации этого проекта предлагается проложить кабельную сеть от Алжира в Европу, как вариант, по кратчайшему пути - до Италии, это 270 км.

Ранее сообщалось, что военный эксперт Сун Чжунпин заявил Global Times, что бесконечные поставки американского оружия киевскому режиму подливают масла в огонь и не только отдаляют перспективу мирных переговоров России и Украины, но и усугубляют энергокризис в Европе.