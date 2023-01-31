Лавров обсудил ход спецоперации на Украине с главой МИД Египта

Глава МИД России обсудил с египетским коллегой международные и региональные вопросы, в том числе ситуацию на Украине.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Египта Самехом Шукри. В ходе встречи российский министр проинформировал египетского коллегу о ходе специальной военной операции на Украине.

«Мы по просьбе наших египетских друзей дали подробную информацию о событиях, которые связаны с проведением специальной военной операции на Украине», - указал глава МИД РФ по итогам переговоров в Москве.

По словам Лаврова, российская сторона представила сведения о «долгих годах саботажа Минских договоренностей, которые предшествовали нынешней ситуации и которые активно использовались украинским режимом и западными странами».

Кроме того, Сергей Лавров заявил, что Вооруженные Силы РФ делают все необходимое, чтобы планы западных стран в отношении Украины не сбылись, и они не сбудутся.