Соловьев опроверг сообщение об исключении СЖР из состава Международной федерации журналистов
Международная федерация журналистов (МФЖ) инициировала исключение Союза журналистов России (СЖР) из своего состава, сообщило агентство Reuters. Председатель СЖР Владимир Соловьев в беседе со «Звездой» опроверг информацию об исключении организации из состава МФЖ и заявил, что сведения были вырваны из контекста.
Так, по информации федерации, союзы журналистов Северных стран обвинили МФЖ в недемократических методах и коррупции. Вместе с тем они выдвинули претензию о бездействии федерации после открытия региональных ассоциаций российских журналистов на вошедших в состав РФ четырех регионах.
«Хотя в уставе международной федерации такого пункта нет, поэтому повода исключать нас нет. Мы находимся в постоянном контакте с руководством международной федерации, никаких официальных заявлений на этот счет мы не получали, наоборот - замгенсека международной федерации журналистов Джереми Дир отверг все обвинения все претензии северных союзов», - сказал Соловьев.
Ранее статс-секретарь - заместитель Министра обороны Российской Федерации Николай Панков наградил освещающих деятельность ВС РФ журналистов.