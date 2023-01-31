Соловьев опроверг сообщение об исключении СЖР из состава Международной федерации журналистов

Союзы журналистов Северных стран обвинили МФЖ в бездействии после открытия региональных ассоциаций российских журналистов на вошедших в состав РФ четырех регионах.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Куденко, РИА Новости

Международная федерация журналистов (МФЖ) инициировала исключение Союза журналистов России (СЖР) из своего состава, сообщило агентство Reuters. Председатель СЖР Владимир Соловьев в беседе со «Звездой» опроверг информацию об исключении организации из состава МФЖ и заявил, что сведения были вырваны из контекста.

Так, по информации федерации, союзы журналистов Северных стран обвинили МФЖ в недемократических методах и коррупции. Вместе с тем они выдвинули претензию о бездействии федерации после открытия региональных ассоциаций российских журналистов на вошедших в состав РФ четырех регионах.

«Хотя в уставе международной федерации такого пункта нет, поэтому повода исключать нас нет. Мы находимся в постоянном контакте с руководством международной федерации, никаких официальных заявлений на этот счет мы не получали, наоборот - замгенсека международной федерации журналистов Джереми Дир отверг все обвинения все претензии северных союзов», - сказал Соловьев.

Ранее статс-секретарь - заместитель Министра обороны Российской Федерации Николай Панков наградил освещающих деятельность ВС РФ журналистов.