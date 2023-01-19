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Замминистра обороны Панков наградил освещающих деятельность ВС РФ журналистов

21:14 19.01.2023
Николай Панков отметил, что журналисты находятся в гуще главных событий спецоперации и освещают самые важные и сложные темы, волнующие наше общество.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
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Статс-секретарь - заместитель Министра обороны Российской Федерации Николай Панков наградил журналистов, освещающих деятельность Вооруженных сил Российской Федерации, и поблагодарил за проделанную работу и объективность информации.

Награждение было приурочено ко Дню российской печати, который отмечался 13 января. Заместитель министра российского оборонного ведомства поздравил журналистов и уточнил, что от их таланта, объективности и беспристрастности, мужества и самоотверженной преданности профессии «зависит то, как общество воспринимает происходящее».

«Именно вам приходится быть в гуще главных событий специальной военной операции, бок о бок с нашими военнослужащими. Профессионально освещать самые важные и сложные темы, волнующие наше общество. Все это - ваша повседневная работа, в которой личная ответственность за полноту, объективность информации - главная составляющая вашей профессии», - подчеркнул Панков.

Кроме того, замминистра МО РФ поблагодарил журналистов, которые работают за пределами страны, отметил, что «у каждого сегодня своя передовая» и выразил от имени МО РФ признательность за то, что российские корреспонденты за рубежом правдиво, точно и очень аккуратно показывают работу военного ведомства. Он также пожелал журналистам продолжать работу «с той же активностью, с тем же желанием и, самое главное, с тем же талантом».

В ходе торжественного приема Панков вручил ведомственные медали Министерства обороны Российской Федерации. Медали «За укрепление боевого содружества» получили операторы Первого канала Сергей Кузнецов и Никита Севастьянов, «России-1» Станислав Еловский, «РЕН ТВ» Андрей Макаренко, RT Александр Жуков и фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Илья Питалев.

Медалей «Константин Симонов» удостоены продюсер новостной редакции «России-24» Дмитрий Евдокимов, операторы телеканалов «ТВ Центр» Николай Карбанов и «Звезда» Андрей Подгорнов.

Ранее заместитель министра обороны Николай Панков вручил государственные награды участникам специальной военной операции России на Украине. Вместе с тем, замглавы МО РФ передал российским военнослужащим слова благодарности от министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов

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