Лавров заявил, что борьба с терроризмом должна вестись без двойных стандартов

По словам Лаврова, «некоторые из западных коллег» грешат попытками заигрывать с террористическими группировками.

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Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с терактом в пакистанской мечети.

«Борьба с терроризмом должна активизироваться во всем мире и должна вестись без каких-либо двойных стандартов, без попыток заигрывать с террористическими группировками для достижения политических целей, этим довольно часто грешат некоторые из наших западных коллег», - сказал Лавров.

Ранее число жертв взрыва в мечети Пешавара возросло до 28, пострадавших - до 150. Согласно официальному представителю местной больницы, куда прибывают пострадавшие в результате взрыва, некоторые раненые находятся в критическом состоянии.

Напомним, в городе Пешавар в Пакистане террорист-смертник взорвался внутри мечети. Как сообщил телеканал Geo TV, террорист находился в первом ряду во время молитвы, когда произошел взрыв, ранивший десятки верующих.