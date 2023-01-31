В Минобороны России сообщили об освобождении Благодатного в ДНР

Населенный пункт освобожден добровольцами штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южной группировки войск.

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Наши войска в ходе наступления в Донецкой Народной Республике освободили населенный пункт Благодатное. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении в результате успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южной группировки войск освободили населенный пункт Благодатное Донецкой Народной Республики», - сказал Конашенков.

За минувшие сутки на данном направлении вооруженные формирования Украины (ВФУ) потеряли до 50 своих боевиков, уничтожены французская 155-мм самоходка Caesar, американская 155-мм буксируемая гаубица М-777 и советская буксируемая 152-мм гаубица «Мста-Б».

На Южно-Донецком направлении нанесено поражение мехбригаде ВФУ в районе Угледара, бригаде теробороны в районе Новополя. По словам представителя российского оборонного ведомства, суточные потери украинской стороны в личном составе превысили 40 человек, уничтожены несколько единиц военной техники. Также в районе Угледара и Катериновки уничтожены два склада с артиллерийскими боеприпасами.

На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены две украинские самоходки «Гвоздика», а также два склада с боеприпасами в районах Михайловки и Змиевки.

На Купянском направлении нанесено огневое поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районах Масютовки и Табаевки. Суточные потери ВФУ в живой силе составили до 45 человек. На Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям украинских воздушно-десантной и десантно-штурмовой бригад в районах Ямполовки и Серебрянского лесничества. Потери неприятеля превысили 60 человек.

Также в новой сводке о проведении специальной военной операции говорится об уничтожении украинского вертолета Ми-8 в Херсонской области.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов