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Обезопасить «Цирконы»: как работает маскировка и навигация на фрегате «Адмирал Горшков»

Константин Исаев
19:01 28.12.2022
Безопасность корабля будет зависеть именно от того, насколько точно штурманы проложили курс в условиях полной темноты.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Во то время, как фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» идет в режиме маскировки, на нем нет никаких огней, темно даже на ходовом мостике, светятся лишь индикаторы приборов и экраны. В привычной тишине и спокойствии работают штурманы.

Безопасность корабля будет зависеть именно от того, насколько точно специалисты проложили курс в такой обстановке. Причем они должны одинаково уверенно пользоваться как всеми возможностями спутниковой и электронной навигации, так и традиционными на флоте секстантом, циркулем, линейкой и карандашом.

«Конечно, навигационные карты в бумажном исполнении - это классический способ навигации, который никогда не будет исключен. Также хочу обратить внимание, что на нашем фрегате есть современный навигационный комплекс, который включает в себя огромное количество приборов и повышает навигационную точность плавания, а также позволяет штурману моментально принимать решения», - сказал в беседе со «Звездой» командир штурманской боевой части фрегата «Адмирал Горшков» Константин Никитцев.

Только на время полетов фрегат выходит из режима маскировки, поскольку без должного освещения на вертолетной палубе посадка в кромешной тьме просто невозможна.

А на страже безопасности корабля стоят 30-миллиметровый артиллерийский комплекс «Палаш» - последний вариант развития легендарной АК-630 - имеющий 12 стволов, которые способны выпустить до 10 000 снарядов в минуту. Кроме того, на корабле установлен крупнокалиберный пулемет КПВТ, который предназначен для борьбы с целями, находящимися на дальности до одного километра, а также для ведения огня по скоплениям пехоты и транспорта на дальности до 1500 метров и по низколетящим воздушным целям на высоте до 1500 метров.

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