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Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил, что планирует «как можно скорее» передать Украине танки Leopard 2. Точное число передаваемых машин неизвестно - как сообщает AFP, у Норвегии имеется 36 «Леопардов». Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе со «Звездой» заявил, что решение было принято под давлением США.

«Во-первых Норвегия - член НАТО. Во-вторых - на ее территории находятся американские склады боевой техники. В-третьих - если американцы им покровительствуют, это безусловно им выгодно. Есть такое судно "Марьята". Уже четыре поколения этого судна находятся на границе наших полигонов в Баренцевом море и все время следят за тем, как у нас проходят учения Северного флота. Все пишут и передают американцам», - заявил Литовкин.

Норвегия, по словам эксперта, активно сотрудничает с США, так как это открывает им дорогу на мировые рынки. Для американцев же выгодны норвежские фьорды, которые открывают путь подлодка к Северному Ледовитому океану. Литовкин добавил, что за 80 лет США сделали все возможное, чтобы сделать Европу зависимой от себя.

«Даже Швейцария, которая всегда кичилась тем, что она нейтральное государство, под давлением перестала быть самостоятельной. Американцы потратили почти 80 лет своего пребывания в Европе, чтобы там не было самостоятельных государств. С Турцией они промахнулись - пока Эрдоган им "плешь проедает"», - заявил Литовкин.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью «Звезде» заявила, что Европа стала заложником США у себя дома. Американские военные базы позволяют Вашингтону контролировать все политические процессы внутри этих стран и устранять неугодных с помощью «демократических процессов».