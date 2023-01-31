Путин рекомендовал Госдуме ускорить рассмотрение проекта обезличивания персональных данных

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Президент России Владимир Путин рекомендовал Государственной Думе ускорить процесс рассмотрения законопроекта, который устанавливает порядок обезличивания персональных данных. В поручении указан срок исполнения рекомендации - 15 июля 2023 года. Ответственным за исполнение поручения назначен председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации ускорить рассмотрение проекта федерального закона, устанавливающего порядок обезличивания персональных данных», - говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.

Вместе с тем глава государства поручил до 1 июня внести изменения в образовательные программы вузов для улучшения подготовки специалистов в сфере искусственного интеллекта. До 1 сентября Путин поручил внести корректировки в национальные проекты для внедрения технологий искусственного интеллекта в каждой отрасли экономики и социальной сферы.

Ранее Владимир Путин подписал закон, который запрещает принудительный сбор биометрии и любую дискриминацию в отношении отказавшихся от ее сдачи.