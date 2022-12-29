Путин подписал закон, запрещающий принудительный сбор биометрии

Также, согласно документу, недопустима дискриминация в отношении отказавшихся от сдачи биометрии.

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В четверг российский президент Владимир Путин подписал закон, который запрещает принудительный сбор биометрии и любую дискриминацию в отношении отказавшихся от ее сдачи. Документ вступает в силу с сегодняшнего дня.

Также вводится запрет на хранение геномной информации и использование биометрии детей без согласия родителей. Запрещается и передача биометрических данных за рубеж.

Отказаться от сдачи биометрии можно будет через отделения МФЦ и, отозвав ранее данное согласие на обработку биометрии, через портал госуслуг.

Для контроля деятельности единой биометрической системы создадут специальный координационный совет. В него войду представители общественности, религиозных организаций и экспертного сообщества.

Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил, что в России могут ввести административную и уголовную ответственность за принудительный сбор и утечку биометрических данных.