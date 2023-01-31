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В МО РФ заявили об уничтожении украинского вертолета Ми-8 в Херсонской области

14:07 31.01.2023
Вертолет врага был сбит российскими средствами ПВО в районе населенного пункта Золотая Балка.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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В Минобороны России сообщили об уничтожении украинского вертолета Ми-8. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Золотая Балка Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», - заявил Конашенков. 

Кроме этого, зенитчики уничтожили за сутки пять вражеских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Кривошеевка, Оборотновка, Краснореченское, Владимировка (ЛНР), Белогрудово (Херсонская область). 

Еще они перехватили три украинских снаряда РСЗО HIMARS американского производства в небе в районах Златоустовки в ДНР и Скадовска в Херсонской области. 

Игорь Конашенков подвел суточный итог работы оперативно-тактической авиации, а также ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России. Огневое поражение было нанесено 84 артиллерийским подразделениям врага, а также другим войскам противника в 126 районах. 

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные данные по потерям украинской военной техники. С начала спецоперации враг недосчитался 381 самолета, 206 вертолетов, 2 987 беспилотников, 402 ЗРК, 7 691 танка и других боевых бронированных машин, 997 боевых машин РСЗО, 3 970 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 229 единиц специальной военной автотехники.

Также Конашенков сообщил об освобождении Благодатного в ДНР.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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