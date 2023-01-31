Порошенко признался, что был поражен популярностью Путина

Во время посещения Нормандии в 2014 году он увидел, что очередь желающих пожать руку Путину была больше, чем очередь людей, которые хотели пожать руку Обаме.

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Бывший украинский президент Петр Порошенко был поражен, какой популярностью пользовался российский лидер Владимир Путин среди коллег. Порошенко рассказал о поездке в Нормандию в 2014 году, во время которой он увидел, как много людей хотели пожать руку президенту РФ.

«Я был удивлен, что очередь из лидеров, которые хотели пожать руку президенту США Бараку Обаме, была значительно меньше, чем очередь из лидеров, которые хотели пожать руку Путину», - цитирует его ТАСС.

На встрече в Нормандии главы Германии, Франции, России и Украины обсуждали ситуацию в Донбассе. С этого начались переговоры по Украине по «нормандскому формату».

Бывший французский президент Франсуа Олланд, занимавший этот пост в 2014 году, отметил, что на торжественных мероприятиях он планировал налаживать отношения с Путиным. Олланд вспомнил, как российский лидер принес на встречу бутылку водки в термосумке, и подчеркнул, что это намерение заслуживает похвалы.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности к диалогу с Путиным. По его словам, все страны несут ответственность за мировой порядок и должны поддерживать его.