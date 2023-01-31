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Поисковики совместно с МО РФ устанавливают в год до тысячи личностей погибших в ВОВ бойцов

Тимур Шерзад
12:22 31.01.2023
Замдиректора департамента МО РФ по увековечению памяти Андрей Таранов уточнил, что речь идет о воинах, похороненных на местах боев в качестве неизвестных бойцов.
Поисковики совместно с МО РФ устанавливают в год до тысячи личностей погибших в ВОВ бойцов
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
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Поисковые отряды совместно с Минобороны России устанавливают в год до тысячи личностей погибших в Великой Отечественной войне наших бойцов. Об этом заявил замдиректора департамента Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов. 

«Мы получаем очень значительные результаты. Ежегодно у нас поднимаются останки до 20 тыс незахороненных воинов. Определяются до тысячи фамилий и персональных данных, которые были захоронены как неизвестные солдаты и лежали еще по местам боев», - заявил он в ходе видеомоста Москва-Минск. 

По словам Таранова, это результат треда 40 тысяч поисковиков-общественников, а также специального 90-го поискового батальона МО РФ. Российское оборонное ведомство занимается обобщением полученных данных, а также планированием и организацией экспедиций. 

Кроме этого, Минобороны России организует около 10 экспедиций в год для тех случаев, когда поисковики-общественники не могут добраться на места боев своими силами - например, на остров Большой Тютерс в Финском заливе. 

Ранее в Госдуме приняли проект об увеличении сроков переноса останков погибших в годы ВОВ - это поможет тщательнее исследовать территорию захоронений. 

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