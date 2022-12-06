В Госдуме приняли проект об увеличении сроков переноса останков погибших в годы ВОВ

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На пленарном заседании в Государственной думе была принята поправка об увеличении срока транспортировки останков погибших во время Великой Отечественной войны вдвое. Это поможет справиться с дефицитом времени, необходимого для исследования территории захоронений и проведения самой процедуры.

«Возможность продления данного срока по решению уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской Федерации в связи с повышенной сложностью проведения мероприятий по эксгумации до шести месяцев (суммарно) в большей мере соответствует географическим и климатическим условиям ряда субъектов Российской Федерации», - сказано в пояснительной записке к проекту.

Ранее стало известно, что памятный знак на месте массового расстрела жертв фашизма в годы Великой Отечественной войны установят в Гатчине Ленобласти. Как сообщила пресс-служба регионального правительства, место для мемориала выбрали в гатчинском парке «Сильвия», где во время поисковых работ были обнаружены останки расстрелянных нацистами людей. Инициатором установки памятного знака стала депутат Госдумы Ольга Занко.