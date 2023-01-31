Внук адмирала Кузнецова рассказал о своей службе в зоне спецоперации
На одном из участков специальной военной операции служит внук Героя Советского Союза адмирала флота Николая Кузнецова. Он занимается обслуживанием танков Т-80 - мелким ремонтом и заменой аккумуляторов. Военнослужащий рассказал, что проходил срочную службу на Северном флоте.
«Я служил в морской пехоте на Северном флоте. Тоже был во взводе обеспечения», - рассказал военнослужащий.
Сослуживцы, узнав о знаменитом предке военнослужащего, реагируют по-разному - некоторые даже восхищаются. Сам внук признается, что, возможно, похож на деда стремлением к выполнению задач. К тому же он добавил, что его сын также выбрал путь военного.
«Мой сын учится в Нахимовском военно-морском училище, на пятом курсе. Продолжает традиции прадеда», - рассказал военнослужащий.
Ранее военнослужащий с позывным Зверь рассказал, как применяются ручные противотанковые гранатометы РПГ-7 в зоне спецоперации. В ходе выполнения боевой задачи военнослужащие поразили опорный пункт боевиков.
Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов