Внук адмирала Кузнецова рассказал о своей службе в зоне спецоперации

Военнослужащий проходил срочную службу в роте обеспечения, а теперь занимается обслуживанием танков в зоне спецоперации.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На одном из участков специальной военной операции служит внук Героя Советского Союза адмирала флота Николая Кузнецова. Он занимается обслуживанием танков Т-80 - мелким ремонтом и заменой аккумуляторов. Военнослужащий рассказал, что проходил срочную службу на Северном флоте.

«Я служил в морской пехоте на Северном флоте. Тоже был во взводе обеспечения», - рассказал военнослужащий.

Сослуживцы, узнав о знаменитом предке военнослужащего, реагируют по-разному - некоторые даже восхищаются. Сам внук признается, что, возможно, похож на деда стремлением к выполнению задач. К тому же он добавил, что его сын также выбрал путь военного.

«Мой сын учится в Нахимовском военно-морском училище, на пятом курсе. Продолжает традиции прадеда», - рассказал военнослужащий.

Ранее военнослужащий с позывным Зверь рассказал, как применяются ручные противотанковые гранатометы РПГ-7 в зоне спецоперации. В ходе выполнения боевой задачи военнослужащие поразили опорный пункт боевиков.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов