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Гранатометчик рассказал, как РПГ-7 поражает бронетехнику националистов в зоне спецоперации

07:26 29.01.2023
Боец с позывным «Зверь» отметил надежность ручного противотанкового гранатомета РПГ-7, который успешно поражает бронемашины и живую силу противника.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Российские военнослужащие в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции успешно применяют ручные противотанковые гранатометы РПГ-7. На одном из направлений после предварительной разведки местности, в том числе с воздуха с применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА), были получены данные о наращивании сил украинских националистов, которые стягивали бронетехнику и живую силу.

Гранатометчики, которых прикрывали товарищи огнем из стрелкового оружия, выстрелами из РПГ-7 поразили опорный пункт боевиков. Благодаря слаженным действиям мотострелкового подразделения атака противника была отражена.

«Поставленная передо мной задача - это поражение бронетехники, живой силы. Работаю с РПГ-7. Оружие надежное, проверенное, работает хорошо, без осечек. Конечно, опыт прибавился, морально повзрослел. Настрой боевой, ребята все заряжены, все хорошо, работаем. Конечно, мы победим! Наши деды наших отцов так воспитывали, наши отцы нас так воспитали. Мы любим свои семьи, своих детей, жен, мам, бабушек. И надо их защищать, мы же мужчины», - сказал боец с позывным «Зверь».

После выстрела гранатометчик оперативно меняет позицию, так как в любой момент в ответ может прилететь мина или артиллерийский снаряд противника.

РПГ-7 предназначен для борьбы с танками, САУ и другими бронированными средствами. Гранатомет также может быть использован для уничтожения живой силы противника, находящейся в легких полевых укрытиях, а также в сооружениях городского типа.

Ранее на полигоне армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) Успеновский боевые группы отработали действия по отражению нападения условных диверсантов в лесополосе. Для занятия наиболее выгодных огневых позиций группу прикрывает пулеметчик, а в случае обнаружения бронетехники условного противника или большого скопления живой силы неприятеля в дело вступает гранатометчик.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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