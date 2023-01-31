В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Пентагоне заявили о готовности применить обычное и ядерное оружие для защиты Южной Кореи

Алексей Курильченко
10:52 31.01.2023
Ллойд Остин заметил, что на территории Южной Кореи размещены 28,5 тысячи американских военнослужащих.
В Пентагоне заявили о готовности применить обычное и ядерное оружие для защиты Южной Кореи
© Фото: Seung Il Ryu, ZUMAPRESS, Globallookpress
Читайте нас на:

Для того чтобы защитить Южную Корею, Соединенные Штаты Америки готовы применить как обычное, так и ядерное оружие. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе пресс-конференции с министром нацобороны Южной Кореи Ли Чжон Сопом.

«Соединенные Штаты твердо придерживаются обязательства в сфере расширенного сдерживания, которое предполагает использование полного набора военных средств США, включая обычное и ядерное оружие, а также средства противоракетной обороны», - цитирует RT слова Остина.

Глава американского оборонного ведомства также добавил, что в 2022 году КНДР провела «беспрецедентное» количество провокаций. По мнению США и Южной Кореи, такие действия могут дестабилизировать ситуацию в регионе. Остин отметил, что в Южной Корее служат 28,5 тысячи военнослужащих США, что должно демонстрировать стремление «поддерживать мир на полуострове». При этом американские силы усилили ответные меры на действия КНДР и регулярно проводят учения.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что на территории республики может быть размещено ядерное оружие другой страны. Он подчеркнул, что это гипотетический сценарий на случай ухудшения ситуации.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:41 В стране и мире
Видео
ФСБ РФ пресекла деятельность 93 подпольных оружейников в 38 субъектах РФ
10:07 Армия
Видео
Внук адмирала Кузнецова рассказал о своей службе в зоне спецоперации
08:47 В стране и мире
Марочко сообщил, что ВС РФ отразили атаку украинских ДРГ на Краснолиманском направлении
08:31 В стране и мире
Пушилин заявил, что НАТО вступила в прямую конфронтацию с Россией
07:36 В стране и мире
Минтранс РФ сообщил о возобновлении автомобильного движения по Крымскому мосту
Популярное
Видео
Захарова: Европа стала американским заложником у себя же дома
Видео
МО РФ смогло остановить реализацию военно-биологических программ США на Украине
Видео
Избиение молотком мужа Пелоси попало на видео
Видео
Опубликованы кадры с места взрыва внутри мечети Пешавара в Пакистане
Песков назвал ложью слова Джонсона о якобы угрозах ракетами от Путина
Видео
В Хабаровском крае поймали тигра, держащего в страхе жителей города
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.