В Пентагоне заявили о готовности применить обычное и ядерное оружие для защиты Южной Кореи

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Для того чтобы защитить Южную Корею, Соединенные Штаты Америки готовы применить как обычное, так и ядерное оружие. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе пресс-конференции с министром нацобороны Южной Кореи Ли Чжон Сопом.

«Соединенные Штаты твердо придерживаются обязательства в сфере расширенного сдерживания, которое предполагает использование полного набора военных средств США, включая обычное и ядерное оружие, а также средства противоракетной обороны», - цитирует RT слова Остина.

Глава американского оборонного ведомства также добавил, что в 2022 году КНДР провела «беспрецедентное» количество провокаций. По мнению США и Южной Кореи, такие действия могут дестабилизировать ситуацию в регионе. Остин отметил, что в Южной Корее служат 28,5 тысячи военнослужащих США, что должно демонстрировать стремление «поддерживать мир на полуострове». При этом американские силы усилили ответные меры на действия КНДР и регулярно проводят учения.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что на территории республики может быть размещено ядерное оружие другой страны. Он подчеркнул, что это гипотетический сценарий на случай ухудшения ситуации.