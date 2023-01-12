Президент Южной Кореи допустил возможность размещения в стране ядерного оружия

Это может произойти в случае ухудшения ситуации на полуострове из-за ядерной программы КНДР.

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Южная Корея может разместить на своей территории тактическое ядерное оружие другой страны или разработать собственное в случае ухудшения ситуации на полуострове из-за ядерной программы КНДР. Об этом заявил президент республики Юн Сок Ель.

«Если проблема усугубится, можно разместить тактическое ядерное оружие в Республике Корея или обзавестись своим. В таком случае мы сможем быстро получить его благодаря нашей науке и технологиям», - передает его слова телеканал KBS.

При этом в администрации президента отметили, что Юн Сок Ель говорил лишь о гипотетической возможности. Решения о размещении ядерного оружия не принимались.

Ранее Юн Сок Ель заявил о готовности к диалогу с лидером КНДР. Он считает, что переговоры прежде всего должны затронуть сотрудничество в гуманитарной сфере.