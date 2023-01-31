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Бойцы ВВО захватили позиции «врага» в Бурятии

10:55 31.01.2023
На БМП-2 военнослужащие выдвигаются к линии соприкосновения с «противником», рассредоточиваются на местности и ведут прицельный огонь по мишеням из пулеметов Калашникова, АК-74, гранатометов РПГ-7В.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Инструкторы, получившие боевой опыт в ходе спецоперации на Украине, провели занятия с военнослужащими танкового соединения Восточного военного округа (ВВО) на полигоне Дивизионный в Бурятии. Бойцы разыграли сценарий захвата и удержания выгодного рубежа, сообщает пресс-служба ВВО.

В ходе тренировок БМП-2 доставили военнослужащих к линии соприкосновения. Затем бойцы открыли огонь по условному противнику из пулеметов Калашникова, АК-74, гранатометов РПГ-7В. После этого передовые группы мотострелков зачистили захваченный рубеж и поразили цели.

На кадрах, предоставленных пресс-службой, видно, что занятия сопровождаются звуками рвущихся снарядов и автоматных очередей, что максимально приближает тренировку к боевым условиям.

Ранее корреспондент Виктория Косогляденко в сюжете «Звезды» рассказала, как служит внук Героя Советского Союза адмирала флота Николая Кузнецова в зоне спецоперации.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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