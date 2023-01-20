В Керчи ФСБ задержала мужчину за призывы к убийству бойцов ВС РФ

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Федеральная служба безопасности задержала жителя Керчи, который размещал на своей странице в «Одноклассниках» материалы с призывами к убийству военнослужащих Вооруженных сил РФ. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Следственным отделом ведомства в отношении 48-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ. Согласно этой статье, жителю Керчи грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее ФСБ России задержала жителя Твери, который планировал вступить в ряды украинских националистов. Гражданин России 1982 года рождения был задержан на местном железнодорожном вокзале, откуда он планировал отправиться в сторону границы.