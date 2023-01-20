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Нарышкин объяснил принципиальное различие в первом применении атомной бомбы в США и СССР

Марина Крижановская
13:06 20.01.2023
Проводя сравнение, глава СВР отметил фундаментальное различие морали и «глубинной сути двух государств в отношении одной и другой страны».
Нарышкин объяснил принципиальное различие в первом применении атомной бомбы в США и СССР
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Первая созданная американцами атомная бомба стала причиной разрушения мирных японских городов Хиросимы и Нагасаки, смерти сотен тысяч мирных граждан.

В то же время первая созданная советскими учеными атомная бомба послужила людям - была создана первая атомная станция. Об этом рассказал Сергей Нарышкин - директор Службы внешней разведки России.

Во время проходившего круглого стола Российского исторического общества он на данном примере объяснил различие в сути Соединенных Штатов и правопреемницы СССР России.

«Первое практическое использование атомной энергии в нашей стране - это первая атомная станция, которая послужила людям. В этом сравнении, как мне кажется, фундаментальное различие морали, глубинной сути двух государств в отношении одной и другой страны, судеб человечества и цивилизации», - приводит его слова РИА Новости.

Ранее глава СВР России заявлял, что приговор США за бомбардировку Японии избавил бы мир от «ядерной болезни».

Сергей Нарышкин обратил внимание, что это военное преступление, «преступление против человечности осталось безнаказанным», и «если бы тогда человечество вынесло справедливый приговор в отношении политического и военного руководства США», то, по мнению Нарышкина, «человечество получило бы такую очень надежную прививку от ядерной болезни».

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