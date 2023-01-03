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Более ста детских желаний воплотили в жизнь военнослужащие полигона Капустин Яр

12:10 03.01.2023
В частности, дети мечтали посетить музей «Сталинградской битвы» в Волгограде, сходить в театр, покататься на гусеничной технике и прожить день сотрудника пожарной службы.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Военнослужащие 4 Государственного центрального межвидового полигона (ГЦМП) приняли участие в новогодней благотворительной акции «Елка желаний». Так, начальник полигона генерал-майор Евгений Коноваленков, его заместители, а также командиры структурных подразделений полигона исполнили желания детей.

Ребята просили у Деда Мороза музыкальные колонки, наборы конструкторов, игрушки и другие вещи. Вместе с тем дети мечтали посетить музей «Сталинградской битвы» в Волгограде, сходить в театр, покататься на гусеничной технике и прожить день сотрудника пожарной службы.

Военнослужащие полигона Капустин Яр стали для девочек и мальчиков своеобразными волшебниками и постарались исполнить все их желания. Всем ребятам также были вручены сладкие подарки.

Ранее первый заместитель министра обороны Российской Федерации Руслан Цаликов исполнил мечту девочки из Подмосковья о подарке отцу в зону спецоперации. В своем желании Анна просила передать ее отцу, который сейчас находится в зоне специальной военной операции, домашнее варенье и связанные своими руками шерстяные носки.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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