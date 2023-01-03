Замминистра обороны Евкуров исполнил желание мальчика из Наро-Фоминска в рамках «Елки желаний»

Загадавшему желание Диме провели экскурсию по комплексам парка «Патриот», где он также почувствовал себя в роли механика-водителя танка и пилота боевого вертолета, а также покатался на бронетранспортере, квадроциклах и снегоходе.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ

Заместитель министра обороны Российской Федерации Юнус-Бек Евкуров в рамках Всероссийской новогодней благотворительной акции «Елка желаний» выполнил просьбу мальчика из Наро-Фоминска - посетить Парк Патриот и прокатиться на квадроцикле.

Для исполнения мечты, мальчика и его семью пригласили в Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот», где им провели экскурсию по выставочным экспозициям музейного и тренажерного комплексов. Дима смог почувствовать себя в роли механика-водителя танка и пилота боевого вертолета, а также покататься на бронетранспортере, квадроциклах и снегоходе.

«Мама ты не боишься на БТРе кататься? Я тебя защищу! У нас же бронированная машина» - заверил маму Дима.

В конце экскурсии Диму и его родных угостили сладостями и вручили новогодние подарки.

«Я узнала, что есть такой проект - "Елка желаний"» и решила написать. Написала письмо и нам очень быстро ответили. Дима очень давно хотел прокатиться на квадроцикле, его мечта сегодня исполнилась» - рассказала мама Димы.

Новогодняя благотворительная акция «Елка желаний» входит в президентскую платформу «Россия - страна возможностей». Акция проходит в РФ в шестой раз. Она проводится в воинских частях и военных гарнизонах в разных регионах страны. В ней принимают участие командиры, начальники, офицеры и члены семей военнослужащих.

Также в акции принял участие первый замминистра обороны Руслан Цаликов. Он исполнил мечту мальчика Виктора Алимкина из Мурманской области - ему провели экскурсию по флагманскому кораблю Северного флота - тяжелому атомному ракетному крейсеру «Петр Великий».

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов