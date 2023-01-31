Телеведущий Дроздов показал свою палату впервые после госпитализации: кадры
Самочувствие российского телеведущего Николая Дроздова постепенно улучшается. По видеосвязи с ним пообщался Народный художник России Никас Сафронов. Николай Дроздов показал ему свою палату.
«Вижу больничную лампочку, да. Ты меня видишь?», - спросил Сафронов.
Дроздов ответил утвердительно и сказал, что Сафронов «прекрасно выглядит». В свою очередь художник рассказал ему, что уже несколько дней не имел полноценного сна, так как готовился к открытию своей выставки в Омске.
Ранее 85-летний Дроздов упал недалеко от своего дома на юго-западе Москвы. Тогда телеведущий возвращался после работы.
После этого Дроздова положили в реанимацию с переломом восьми ребер. Сообщалось, что у него были сильные боли, кашель, затруднение дыхания, по это причине его подключали к ИВЛ.