Телеведущий Дроздов показал свою палату впервые после госпитализации: кадры

Известные телеведущий и художник пообщались по видеосвязи, во время которой Дроздов частично показал свою палату.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Самочувствие российского телеведущего Николая Дроздова постепенно улучшается. По видеосвязи с ним пообщался Народный художник России Никас Сафронов. Николай Дроздов показал ему свою палату.

«Вижу больничную лампочку, да. Ты меня видишь?», - спросил Сафронов.

Дроздов ответил утвердительно и сказал, что Сафронов «прекрасно выглядит». В свою очередь художник рассказал ему, что уже несколько дней не имел полноценного сна, так как готовился к открытию своей выставки в Омске.

Ранее 85-летний Дроздов упал недалеко от своего дома на юго-западе Москвы. Тогда телеведущий возвращался после работы.

После этого Дроздова положили в реанимацию с переломом восьми ребер. Сообщалось, что у него были сильные боли, кашель, затруднение дыхания, по это причине его подключали к ИВЛ.